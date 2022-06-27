Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları son süret devam ederken, "Fenerbahçe'de Jorge Jesus yeni sistemi belirledi mi?" sorusu taraftarlarının gündemine düştü.

İsmail Kartal'dan sonra göreve gelen Jorge Jesus, takımı topladı ve yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Jesus'un göreve gelmesinin ardından, hangi sisteme göre oyun kuracağı merak konusu oldu.

Vitor Pereria'nın eleştirilen sistemi ve kayıplardan sonra, Fenerbahçe'de bu konu büyük önem arz etmeye başladı.

Tecrübeli teknik adam bu noktada yeni sistemi belirlerken, 10 numarayı ise yeni transferlerden oluşturdu.

Mesut Özil'in 10 numara olarak yer aldığı Fenerbahçe'de düzen şimdiden değişmeye başladı.

Yeni sezonu heyecanla bekleyen taraftarlar, şampiyon olmak için statları doldurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus yeni sistemi belirledi mi?

FANATİK'in Skorer'den aldığı habere göre; Yeni sezon hazırlıklarının startını veren Fenerbahçe’de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un kafasındaki saha dizilişini büyük ölçüde belirlediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 4-4-2 düzeninde sahada yer alacak. Maçın gidişatına ya da rakibe göre 4-2-3-1 ve 4-1-3-2 düzenine de geçiş olabilecek ancak tecrübeli çalıştırıcının ana sistemi 4-4-2 üzerine olacak.

Tabii ki bu sistemde en önemli nokta ise merkez orta saha oyuncularının profili. Birbirinden farklı özelliklerde oyunculardan bu sistem oluşturulacak. Jesus her fırsatta öğrencilerinden daha hızlı oyun isterken, yeni sezonda daha ofansif bir yapı kurmaya çalışan sarı-lacivertlilerde orta saha 6 ve 8 numaralardan oluşacak. Üçlü bir orta saha olursa bunların önüne 10 numara olarak Lincoln olacak.

Daha önce çalıştırdığı takımlarda da öncelik olarak hücumu düşünen Jorge Jesus’un bu yüzden 4-4-2 sistemi üzerinde durduğu öğrenildi. Atılacak her golün futbolu daha da güzelleştirdiğini savunan Portekizli çalıştırıcı, ilk andan itibaren de oyuncularına bu anlayışı benimsemelerini istedi. Böylece Jesus’un 4-4-2’si ile Fenerbahçe yeni sezonda daha hızlı ve atak bir futbol ortaya koyacak.