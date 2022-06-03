Fenerbahçe'de bugün resmi imzayı atan Jorge Jesus, kadro dışı kalan Mesut Özil hakkında şaşırtan açıklamalar yaptı. Bunun akabinde, "Mesut Özil'in durumu ne olacak?" sorusu gündeme getirildi.

İsmail Kartal ile sezonu bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sona erdi ve Jorge Jesus bugün resmi olarak imzayı attı.

Saat 15:00 sularında düzenlenen imza töreni basına açık olarak gerçekleşti ve Ali Koç, Jesus ile birlikte soruları cevapladı.

İkili birçok soruya cevap verirken, Jesus'a kadro hakkında ve kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili sorular geldi.

Bu sorular arasında Mesut Özil'in geleceği yer aldı. Özil geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak Fenerbahçe'de kalacağını söyledi.

Bu açıklama "affedilme" sinyali olarak algılanırken, Jorge Jesus'un verdiği cevap herkesi şaşırttı.

Bunun üzerine, "Fenerbahçe'de kadro dışı kalanlarla ilgili karar verildi mi?" Mesut Özil'in durumu ne olacak?"soruları gündeme geldi.

Peki, "Fenerbahçe'de kadro dışı kalanlarla ilgili karar verildi mi?" Mesut Özil'in durumu ne olacak?" İşte yanıtı...

Mesut Özil'in durumu ne olacak?

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus, kendisi için düzenlenen imza töreninde Mesut Özil ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Bir basın mensubunun, "Mesut Özil ile ilgili fikri nedir?" şeklindeki sorusuna cevap veren Jorge Jesus, "Futbolda tabii ki geçmişteki başarılar önemlidir.

Referansınızı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil de çok iyi bir geçmişe sahip. Benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynen devam edeceğim." diye konuştu.