Fenerbahçe'de kulübeden müthiş katkı Fenerbahçe'de bu sezon ligde sonradan oyuna dahil olan futbolcular 14 gol ve 14 asistlik müthiş bir katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk 11 tercihleri fazlasıyla tartışılıyor. Ancak Portekizli teknik adamın oyuna yaptığı müdahaleler ciddi anlamda fark yaratıyor.

Kulübeden müthiş katkı

Bu sezon ligde sonradan oyuna dahil olan futbolcular, 14 gol ve 14 asistlik müthiş bir katkı sağladı.

Karagümrük maçında ikinci yarıda giren Zajc, harika golüyle eşitliği getirdi, Arda Güler ise Szalai'ye asist yaptı.

Ankaragücü karşısında ise yine oyuna sonradan dahil olan İrfan Can önce penaltı kazandırdı, ardından onun başlattığı atağı, yine kulübeden gelen Crespo golle noktaladı.