Fenerbahçe'de Lincoln Henrique sakatlandı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile yapılan maçta sakatlanan Lincoln Henrique'nin rövanş maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla ile karşı karşıya gelmişti. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla İspanyol ekibi olmuştu. Rövanş karşılaşması öncesinde ise sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi. Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, ikinci maç öncesinde sakatlandı. Forma giymesi zor gözüküyor İlk maçın 82. dakikasında sakatlanarak yerini Bright Osayi-Samuel’e bırakan Lincoln Henrique'nin rövanş öncesi son durumu belli oldu. Sakatlanan Henrique’nin dün MR’ı çekildi. 24 yaşındaki futbolcunun perşembe günü Sevilla ile oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyme ihtimalinin zor olduğu ifade edildi.