Fenerbahçe'de Michy Batsuhayi'nin gol istatistiği

Transferi açıklandığında tartışma yaratan Michy Batsuhayi, kendisine şüpheyle bakanları susturdu. Belçikalı yıldız, Fenerbahçe kariyerinde 6 şut çekti, 5’i kaleyi buldu, 4’ü gol oldu.

Fenerbahçe taraftarları transfer döneminde uzun süre yeni gelecek golcüyü bekledi. Bu ismin Michy Batshuayi olduğu açıklandığında, birçok kesim yönetimi eleştirdi.

Ancak Jesus’un özellikle istediği Belçikalı oyuncu, kısa sürede yaptıklarıyla taraftarın gönlünü feth etti ve kendisine şüpheyle bakanları susturmayı bildi.

6 şut 4 gol

29 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertliler’de 7 resmi maça çıktı, sadece 222 dakika sahada kaldı. Batshuayi, bu mücadelelerde rakip kaleye 6 şut gönderdi, bunların 5’i çerçeveyi buldu. Belçikalı forvet, 4 kez de ağları havalandırdı. Yıldız futbolcu, her 56 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.

Hep kazandırdı

Batshuayi’nin bir ilginç istatistiği daha var. Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncunun attığı her golde rakibine karşı öne geçti. Yıldız futbolcu, Dinamo Kiev ve Karagümrük karşılaşmalarında uzatma dakikalarında ağları sarsarak galibiyeti getirdi,

AEK Larnaka deplasmanında ise 80’de penaltıdan atarak 3 puan kazandırdı. Michy Batshuayi, AEK Larnaka ile Kadıköy’de oynanan maçta da takımının ilk golünü kaydetmişti.