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    Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile Luan Peres'e özel karşılama

    Fenerbahçe yaptığı son idmanda takımdan sakatlıkları nedeniyle uzun süredir ayrı kalan Nazım Sangare ve Luan Peres'e özel karşılama yaptı.
    • 16.12.2022 - 16:05
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    Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile Luan Peres'e özel karşılama

    Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı.

    Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı

    Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde pas organizasyonları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Fenerbahçe de Nazım Sangare ile Luan Peres e özel karşılama #1

    Takım arkadaşları coşkulu bir karşılama düzenledi

    Luan Peres ve Nazım Sangare takımla birlikte çalışmalara başladı. Uzun zaman sonra takım çalışmalarına başlayan oyunculara takım arkadaşları coşkulu bir karşılama düzenledi.

    Fenerbahçe de Nazım Sangare ile Luan Peres e özel karşılama #2

    Fenerbahçe hazırlıklarına devam edecek

    Tedavi süreçleri devam eden oyuncular günü bireysel ve özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı.

    Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Fenerbahçe de Nazım Sangare ile Luan Peres e özel karşılama #3


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