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    Fenerbahçe'de Novak ile yollar ayrılıyor

    Kadrosunda 17 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe, bu sayıyı düşürmek için Çek oyuncu Filip Novak ile sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor.
    • 05.09.2022 - 18:35
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    Fenerbahçe'de Novak ile yollar ayrılıyor

    Fenerbahçe kadrodaki yabancı sayısını azaltmak için çalışmalarına devam ediyor.

    Bu doğrultuda kadroda olması planlanmayan defans oyuncusu Filip Novak ile yollarını ayırmak isteyen Sarı-lacivertliler, Novak ile sözleşme feshi için bir görüşme yaptı.

    Bu sezonki maaşını da talep ediyor

    Yönetimin Novak'a geçmişten kalan alacaklarının yanı sıra bu sezonki maaşının bir kısmı önerilirken, geçmiş alacaklarını isteyen 32 yaşındaki futbolcunun bu sezonki maaşının tamamını da istediği ifade edildi.

    Fenerbahçe de Novak ile yollar ayrılıyor #1

    Fenerbahçe formasıyla 4 gol 3 asist

    Sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği Çek futbolcu, 2020 yılında transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

    Fenerbahçe de Novak ile yollar ayrılıyor #2


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