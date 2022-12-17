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    Fenerbahçe'de sakat oyunculardan iyi haber

    Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ve Nazım Sangare takımla birlikte çalışmalara başladı. Uzun zaman sonra takım çalışmalarına başlayan iki oyuncuya, takım arkadaşları coşkulu bir karşılama düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 11:29
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    Fenerbahçe'de sakat oyunculardan iyi haber

    Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luan Peres ve Nazım Sangare'nin uzun bir aradan sonra takıma katılmaları arkadaşları tarafından neşeyle ve coşkuyla karşılandı.

    Bütün futbolcular iki oyuncuya 'Aramıza tekrar hoş geldin' dediler ve şakalaştılar.

    Peres ve Sangare şakayla karşılandı

    Nazım geçen sezon 15 Mayıs'ta oynanan Karagümrük maçında sakatlanırken 7 ay sonra takıma katıldı.

    15 Eylül'deki Rennes maçında sakatlanan Peres ise 3 aylık aranın ardından arkadaşlarına kavuştu.

    Fenerbahçe de sakat oyunculardan iyi haber #1

    Valencia takıma katıldı

    Sarı lacivertlilere bir sevindirici haber de Enner Valencia'dan geldi.

    Pazartesi takıma katılacağı tahmin edilen Ekvadorlu futbolu da beklenenden 4 gün önce iyileşti ve dün takıma dahil oldu.

    Fenerbahçe de sakat oyunculardan iyi haber #2

    Joao Pedro'dan sevindiren haber

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler de çarşamba günü takıma dönecek. Rayo Vollecano ile oynanan özel maçta sakatlanan Joao Pedro'nun son durumu da yüzleri güldürdü.

    Ameliyat riski ortadan kalkan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu konservatif tedaviyle 2,5-3 aylık bir zaman dilimi içinde takıma dönecek.

    Fenerbahçe de sakat oyunculardan iyi haber #3


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