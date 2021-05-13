- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe Kulübünde olağan seçimli genel kurulun 29-30 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran’da yapılacağı bildirildi.
- Haber Merkezi
- 13.05.2021 - 12:36
- Güncelleme : 13.05.2021 - 12:47
Fenerbahçe’de olağan seçim genel kurulunun tarihi belli oldu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Stadı’nda 29-30 Mayıs’ta saat 10.30’da yapılacağı belirtildi.
ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 5-6 HAZİRAN’DA
Olağan seçimli genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran’da aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, "Tüzüğümüzün 25/2 maddesi gereğince, genel kurul giriş kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.