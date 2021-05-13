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    Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

    Fenerbahçe Kulübünde olağan seçimli genel kurulun 29-30 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran’da yapılacağı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 12:47
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    Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

    Fenerbahçe’de olağan seçim genel kurulunun tarihi belli oldu.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Stadı’nda 29-30 Mayıs’ta saat 10.30’da yapılacağı belirtildi.

    Fenerbahçe de seçim tarihi belli oldu #1

    ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 5-6 HAZİRAN’DA

    Olağan seçimli genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran’da aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.

    Açıklamada, "Tüzüğümüzün 25/2 maddesi gereğince, genel kurul giriş kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe de seçim tarihi belli oldu #2

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