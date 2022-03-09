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    Fenerbahçe'de sevindiren gelişmeler! O iki isim takımla çalıştı...

    Alanyaspor maçı için hazırlıklara devam eden Fenerbahçe'de sakat olan iki futbolcunun takımla çalışması yüzleri güldürdü. Trabzonspor ile beraber kalan Fenerbahçe, deplasmanda üç puan peşinde olacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 17:43
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    Fenerbahçe'de sevindiren gelişmeler! O iki isim takımla çalıştı...

    İsmail Kartal yönetiminde 2021-2022 sezonunu bitirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

    Hakem Zorbay Küçük'ün kararlarının tartışıldığı ve oldukça stresli geçen derbiyi geride bırakan sarı-lacivertli ekip, Alanya maçına odaklandı.

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

    3 puanın derdinde olan ve Süper Lig'i iyi bir sırada bitirmeni hesabını yapan takıma, Luiz Gustavo ile Filip Novak'tan iyi haber geldi.

    Sakatlıkları nedeniyle uzun bir süredir takımı yalnız bırakan Luiz Gustavo ile Filip Novak, çalışmalara başladı.

    FENERBAHÇE'DE ALANYA MESAİSİ

    NTVSPOR'un haberine göre; Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda dün oynanan Trabzonspor maçında forma giyen sarı-lacivertli futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

    Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

    Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Fenerbahçe de sevindiren gelişmeler! O iki isim takımla çalıştı... #1

    Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo ve Filip Novak, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.


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