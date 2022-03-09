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Fenerbahçe'de sevindiren gelişmeler! O iki isim takımla çalıştı...

Fenerbahçe'de sevindiren gelişmeler! O iki isim takımla çalıştı...

Alanyaspor maçı için hazırlıklara devam eden Fenerbahçe'de sakat olan iki futbolcunun takımla çalışması yüzleri güldürdü. Trabzonspor ile beraber kalan Fenerbahçe, deplasmanda üç puan peşinde olacak.