Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık: Yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'in sakatlık geçirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
1 asistle katkı sağladı
Bu sezon 36 maçta forma giyen Osayi, sadece 1 asistle skora katkı sağlayabildi.
Öte yandan Fenerbahçe, perşembe günü kendi evinde Trabzonspor'u konuk edecek.