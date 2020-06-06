Fenerbahçe'de takımın başına Serdar Dayat geçiyor

Cuma günü sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, teknik direktörlük görevini altyapı koordinatörü Serdar Dayat üstlenecek.

Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasının üstünden aylar geçmesine rağmen henüz bir teknik direktörle anlaşamayan Fenerbahçe'de yönetim, geçici bir hoca buldu.

KULÜBEDE SERDAR DAYAT OLACAK

Kulüpte pro lisansı olan iki isimden biri olan altyapı koordinatörü Serdar Dayat'ın, Kayserispor maçında kulübede olacağı öğrenildi.

3 ADAY VAR

Bu haftayı bu şekilde geçirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin ilerleyen günlerde Bjelica, Abdullah Avcı ya da Erol Bulut'tan birini takımın başına getirmesi bekleniyor.