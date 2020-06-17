Fenerbahçe'de teknik direktörü kim belli değil

Fenerbahçe'de teknik direktörü kim belli değil

F.Bahçe'de 8 maçlığına göreve getirilen Tahir Karapınar'ın sözü geçmiyor. Tribünde oturan Volkan Demirel'in telefonla yedek kulübesini arayıp 'Deniz Türüç'ü oyundan çıkarın' demesi, krize neden oldu.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 3-1 yenilerek kupadan elendi.

Bordo-mavililere tam 23 yıl sonra Kadıköy'de maç veren sarı-lacivertlilerde otorite boşluğu yaşanıyor.

3 aydır yeni teknik direktörünü bulamayan Fenerbahçe yönetimi, göreve 8 maçlığına Tahir Karapınar'ı getirse de, takımı yöneten iki isim var: Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu.

DENİZ'İ VOLKAN ÇIKARDI

Maçı tribünden takip eden Volkan'ın telefonla yedek kulübesini arayıp, 'Deniz'i oyundan çıkarın' demesi krize neden oldu.

Kanarya'nın tek golünü atan ve iyi bir oyun ortaya koyan Deniz, oyundan çıkarılmasına anlam veremeyip kulübeye tepki gösterince, Demirel'den uyarı geldi.

Deniz'in bu tavrına kızan Volkan'ın, 27 yaşındaki oyuncuya 'sakin ol' dediği görüldü.

EMRE YİNE KART GÖRDÜ

Sarı-lacivertli takımdaki bir diğer sorun ise Emre Belözoğlu...

Gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre'nin, lig maçının ardından kupa karşılaşmasında da kulübedeyken kart görmesi bardağı taşırdı. Kendisine fazla sorumluluk yükleyen 39 yaşındaki oyuncu, kırmızı kart görerek bu kritik karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.

TAHİR KARAPINAR: DENİZ'İ ÇIKARARAK HATA YAPMIŞ OLABİLİRİZ

Öte yandan karşılaşmanın ardından Deniz Türüç'le ilgili gelen soruları yanıtlayan teknik sorumlu Tahir Karapınar, “Deniz´i çıkardık, hata yapmış olabiliriz. Deniz iyi oynuyordu. Ferdi ile oradan orta yapalım, çift santrfora dönelim istemiştik." dedi.