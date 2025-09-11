Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.
ÇALIŞMALAR YAPILDI
Antrenmanın, pas çalışmaları ve çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bildirildi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.