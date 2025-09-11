Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 11.09.2025 16:06
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.

ÇALIŞMALAR YAPILDI

Antrenmanın, pas çalışmaları ve çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bildirildi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

