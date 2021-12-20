Fenerbahçe'de Vitor Pereira gönderildi

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi.

Sarı-laciverlilerden yapılan açıklamada Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

TRABZONSPOR'UN 14 PUAN GERİSİNDE

Öte yandan Fenerbahçe geçtiğimiz hafta sonu sahasında Beşiktaş ile 2-2 beraber kalmıştı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde bulunarak 5. sırada.