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Fenerbahçe'de Vitor Pereira gönderildi
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi.
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 21:09
- Güncelleme : 20.12.2021 - 21:27
Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi.
Sarı-laciverlilerden yapılan açıklamada Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.
Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."
TRABZONSPOR'UN 14 PUAN GERİSİNDE
Öte yandan Fenerbahçe geçtiğimiz hafta sonu sahasında Beşiktaş ile 2-2 beraber kalmıştı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde bulunarak 5. sırada.