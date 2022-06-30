Petrol
112.07
-0.34%
Euro
17.3279
-0.34%
Dolar
16.6678
0.18%
Altın
969.98
-0.31%
Borsa
2372
-1.26%
Bitcoin
319.779
-5.08%
BTXN Coin
6.30
-8.29%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları nasıl ilerliyor?

    Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlık maçlarını kazanan sarı-lacivertli ekip, yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak istiyor.
    • 30.06.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları nasıl ilerliyor?

    İsmail Kartal'dan sonra Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle, Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı.

    Jesus yönetiminde şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

    2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, hazırlık maçlarında ise iyi bir performans ortaya koyuyor.

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla sürdürmeye devam ediyor.

    Dayanıklık ve top kapma gibi çalışmalar yapan Kanarya, sezonun en iddialı takımları arasında yer alıyor.

    Jorge Jesus'un hazırlık maçlarında yerinde duramayışı ve formu ise göz dolduruyor.

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları nasıl ilerliyor?

    İHA'nın haberine göre; Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanlar, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile devam ediyor.

    Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanlar, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlanıyor.

    Fenerbahçe de yeni sezon hazırlıkları nasıl ilerliyor? #1

    .


    İlginizi Çekebilir

    Zafer Algöz'ün Ken Taç Dis kitabıyla mizah serüveni
    Kitap

    Zafer Algöz'ün Ken Taç Dis kitabıyla mizah serüveni

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Haftada en az bir kez yemeniz gereken 10 sebze
    Sağlık

    Haftada en az bir kez yemeniz gereken 10 sebze

    Görüş Bildir