Fenerbahçe'de yeni transfer Jayden Oosterwolde sakatlandı Fenerbahçe'nin Parma'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Alanyaspor maçında sakatlanarak oyun kenarına geldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde İtalya Serie B takımlarından Parma'dan 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde Alanyaspor karşısında sakatlık geçirdi.

Yerini Osayi Samuel'e bıraktı

Mücadeleye ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, 17. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Oosterwolde yerine oyuna Osayi Samuel dahil oldu.