Fenerbahçe'de yerlilere Avrupa - Süper Lig fark etmiyor

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Avrupa'da herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen çoğu zaman Türk oyuncuları ilk 11'de kullanıyor.

Süper Lig'de teknik adamlar 8+3 kuralı nedeniyle kadroya koyacakları 3 Türk oyuncuyu belirlemede sıkıntılar yaşarken, Fenerbahçe Teknik Direktör Jorge Jesus ise bu konuda problem yaşamıyor.

Portekizli çalıştırıcı, sadece ligde değil, Avrupa kupası maçlarında da genelde 3'ten fazla oyuncu oynatıyor. Jesus, Larnaca karşısında da ilk 11'de 5 yerli isme şans verdi. Fenerbahçe'nin hocası bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 3 maçta, 5, 8 maçta da 4 Türk oyuncu ile sahaya çıktı.

Arda Güler 1 ay sonra ilk 11'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç yıldızı Arda Güler'i dün AEK Larnaca deplasmanında ilk 11'de sahaya sürdü. 17 yaşındaki oyuncu son olarak 11 Eylül'de Slovacko ile deplasmanda oynanan Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Arda Güler bu sezon Süper Lig'de ise sadece 3 maçta sonradan oyuna girdi, 6-0'lık Kasımpaşa karşılaşmasında 2 gol attı. Avrupa'da da Larnaca maçına kadar 5 mücadelede ter döktü.



