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- Fenerbahçe'de Zajc küllerinden doğdu
Fenerbahçe'de Zajc küllerinden doğdu
Sloven orta saha oyuncusu, geçen sezonu Genoa’da kiralık olarak geçirmişti. Zajc, İtalyan ekibi satın alma opsiyonunu kullanmayınca Fenerbahçe’ye geri döndü.
- Haber Merkezi
- 09.03.2022 - 12:32
Sloven orta saha oyuncusu, geçen sezonu Genoa’da kiralık olarak geçirmişti. Zajc, İtalyan ekibi satın alma opsiyonunu kullanmayınca Fenerbahçe ’ye geri döndü.
27 yaşındaki futbolcunun gönderilmesi beklenirken Vitor Pereira’nın kendisine şans vermesiyle işler değişti.
6 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
Başarılı oyuncu bu sezon Sarı-lacivertlilerde adeta küllerinden doğdu. Zajc, Pereira’nın ardından İsmail Kartal’ın da vazgeçemediği isimlerden olmayı başardı. Zajc, ligde takımına 6 gollük katkı sağladı.