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    Fenerbahçe'de Zajc küllerinden doğdu

    Sloven orta saha oyuncusu, geçen sezonu Genoa’da kiralık olarak geçirmişti. Zajc, İtalyan ekibi satın alma opsiyonunu kullanmayınca Fenerbahçe’ye geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 12:32
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    Fenerbahçe'de Zajc küllerinden doğdu

    Sloven orta saha oyuncusu, geçen sezonu Genoa’da kiralık olarak geçirmişti. Zajc, İtalyan ekibi satın alma opsiyonunu kullanmayınca Fenerbahçe ’ye geri döndü.

    27 yaşındaki futbolcunun gönderilmesi beklenirken Vitor Pereira’nın kendisine şans vermesiyle işler değişti.

    6 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

    Başarılı oyuncu bu sezon Sarı-lacivertlilerde adeta küllerinden doğdu. Zajc, Pereira’nın ardından İsmail Kartal’ın da vazgeçemediği isimlerden olmayı başardı. Zajc, ligde takımına 6 gollük katkı sağladı.

    Fenerbahçe de Zajc küllerinden doğdu #1


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