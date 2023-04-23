Fenerbahçe'den açıklama: VAR kayıtları açıklansın Fenerbahçe, 3-3 biten Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR Kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Maçta goller; 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Mbaye Diagne, 26. dakikada Fabio Borini, 30. dakikada Fabio Borini, 45+1. dakikada Sergio Oliviera (P) ve 78. dakikada Sacha Boey'den geldi.

"Önce Ofsaytımsı, bugün de Penaltımsı"

Bu mücadelede Galatasaray'ın 2 penaltı kazanması üzerine ezeli rakibi Fenerbahçe, tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamayla günlerce konuşulan Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarına gönderme yaptı.

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Önce Ofsaytımsı, bugün de Penaltımsı ?! VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN" denildi.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım: