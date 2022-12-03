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Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması
Fenerbahçe, Altay Bayındır’a bel ağrısı nedeniyle enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapıldığını açıkladı.
- 03.12.2022 - 14:28
Fenerbahçe, Altay Bayındırın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır." denildi.
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