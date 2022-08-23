Fenerbahçe'den Arda Güler'e geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den Arda Güler'e geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, genç oyuncusu Arda Güler'in annesinin başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile evinde oynanan maçta Arda Güler ailevi nedenden dolayı maç kadrosunda yer almamıştı. Sarı-lacivertliler, genç yıldız adayının annesi Serap Güler'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerinde bulunuldu.