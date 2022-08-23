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- Fenerbahçe'den Arda Güler'e geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe'den Arda Güler'e geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe, genç oyuncusu Arda Güler'in annesinin başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.
- 23.08.2022 - 17:58
Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile evinde oynanan maçta Arda Güler ailevi nedenden dolayı maç kadrosunda yer almamıştı. Sarı-lacivertliler, genç yıldız adayının annesi Serap Güler'in ameliyat olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerinde bulunuldu.