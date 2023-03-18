Fenerbahçe'den Batshuayi'nin sakatlığına dair açıklama Fenerbahçe, Sevilla karşısında sakatlık yaşayan Michy Batshuayi'nin durumuna dair açıklama yayınladı.

Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'ye, bir kötü haber de Michy Batshuayi'den gelmişti.

Maçın ilk yarısında kas sakatlığı yaşayan ve oyuna devam edemeyen Belçikalı golcünün 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

"Batshuayi'nin tedavisine başlanmıştır"

Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun sakatlığı hakkında paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen Batshuayi'nin tedavisine başlanmıştır."

Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasını 25 kez giyen 29 yaşındaki oyuncu 15 gol atma başarısı gösterdi.