Fenerbahçe'den Batshuayi'nin sakatlığına dair açıklama

Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'ye, bir kötü haber de Michy Batshuayi'den gelmişti.
Maçın ilk yarısında kas sakatlığı yaşayan ve oyuna devam edemeyen Belçikalı golcünün 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
"Batshuayi'nin tedavisine başlanmıştır"
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun sakatlığı hakkında paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen Batshuayi'nin tedavisine başlanmıştır."
Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasını 25 kez giyen 29 yaşındaki oyuncu 15 gol atma başarısı gösterdi.