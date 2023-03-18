Fenerbahçe'den Batshuayi'nin sakatlığına dair açıklama

Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'ye, bir kötü haber de Michy Batshuayi'den gelmişti. 

Maçın ilk yarısında kas sakatlığı yaşayan ve oyuna devam edemeyen Belçikalı golcünün 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

"Batshuayi'nin tedavisine başlanmıştır"

Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun sakatlığı hakkında paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen Batshuayi'nin tedavisine başlanmıştır."

Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasını 25 kez giyen 29 yaşındaki oyuncu 15 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'den Batshuayi'nin sakatlığına dair açıklama
Fenerbahçe'den Batshuayi'nin sakatlığına dair açıklama