Fenerbahçe'den CHP'li Tuba Torun'a yalanlama

Fenerbahçe, CHP'li Tuba Torun'un yaptığı 'provokasyon' iddiasını yalanlayarak, "Tuba Torun'un hukuk ihlali içeren açıklaması gerçek dışıdır." şeklinde yalanladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun'un "Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar. Yüzlerce tehdit aldım." iddiası üzerine açıklama yaptı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dün itibariyle sosyal medyada yer bulan, taraftarlarımızın tepkisini çeken, bugün de tamamen ‘gerçek dışı bir yaklaşımla’ Kulübümüzün tüzel kişiliğini hedef alma noktasına gelen gündemi hassasiyetle takip etmekteyiz.

Şüphesiz ki ülkemizde her bir birey, hür iradesi ile görüş ve düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğüne sahiptir.

Burada ise konu ne yazık ki milyonlarca taraftarı olan bir spor kulübünü ve tarihinden gelen en önemli hassasiyetlerini hedef almak kaydıyla ‘kişisel görüş ve düşünce seviyesini’ aşan noktaya gelmiştir.





"HUKUK İHLALİ İÇEREN, TAMAMEN GERÇEK DIŞI BİR YAKLAŞIM ORTAYA KOYMUŞTUR"

Bir siyasi partiyi temsil eden ve avukat kimliğine sahip olan Sn. Tuba Torun, “Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı alındığı için katılacağım etkinlik iptal edildi” şeklinde hukuk ihlali içeren, tamamen gerçek dışı bir yaklaşım ortaya koymuş;

Kendisinin bu iddiasının, resmî mecralardan etkinliğe dair yapılan ‘hava şartları dolayısıyla iptal edilmiştir’ açıklamasıyla vahim bir iftira olduğu, net şekilde ortaya çıkmıştır.

"KINIYOR, ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sn. Torun’un, Kulübümüzü hedef alan bu yaklaşımını kınıyor, temsil ettiği kimlikler ile zıt bir yaklaşım ortaya koyarak camiamızı gerginliğe sevk eden, provokasyona sebep olan sosyal paylaşımlarına son vermesini, kulübümüz ve camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz."