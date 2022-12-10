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    Fenerbahçe'den Cristiano Ronaldo sevinci

    Fenerbahçe'nin Salernitana'yı 3-0 geçtiği hazırlık maçında 3.golden sonra Batshuayi, Mert Hakan ve Jorge Jesus Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini yaptı.
    • 10.12.2022 - 18:51
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 19:03
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    Fenerbahçe'den Cristiano Ronaldo sevinci

    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı özel maç yaparak değerlendiren Fenerbahçe ile İtalyan kulübü Salernitana, Alanya'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe'nin golleri İrfan Can Kahveci, Jashua King ve Michy Batshuayi'den geldi.

    Batshuayi ve Mert Hakan'dan Ronaldo sevinci

    Takımının 3. golünü penaltıdan atan Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş ile birlikte Critsiano Ronaldo'yla özdeşleşmiş olan sevinci yaptı.

    Fenerbahçe den Cristiano Ronaldo sevinci #1

    Jorge Jesus da sevince katıldı

    İkilinin bu sevincine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da katıldı ve tecrübeli hoca tebessüm ederek aynı hareketi yaptı.

    Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş ve Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo sevinci, kısa sürede sosyal medyada konuşuldu.

    Fenerbahçe den Cristiano Ronaldo sevinci #2

    Fenerbahçe den Cristiano Ronaldo sevinci #3


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