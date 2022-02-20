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    Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na yeni teklif

    Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç futbolcu ile 5 yıllık yeni kontrat yapılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 10:02
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    Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na yeni teklif

    Süper Lig'den sonra Slavia Prag maçı ile birlikte Avrupa vitrinine de çıkan Ferdi Kadıoğlu, önceki gün Kadıköy'de sergilediği performansla göz kamaştırmıştı.

    Karşılaşmaya zorunlu olarak mevkisi olmayan sol bekte başlayan 22 yaşındaki oyuncu, 90 dakika boyunca bir dinamo gibi çalıştı.

    Bir gol ve 1 asiste imza atıp, rakip savunmanın dengesini bozan Ferdi, takım arkadaşlarına gol yollarında uygun alanlar yarattı.

    Fenerbahçe den Ferdi Kadıoğlu na yeni teklif #1

    YÖNETİMİ TELAŞ SARDI

    Ferdi Kadıoğlu ile henüz masaya oturmayan sarı-lacivertli yönetimi, Slavia maçı sonrası büyük bir telaş sardı.

    Fanatik’in haberine göre; yönetimin, Avrupa'nın devlerinin radarına giren genç futbolcu için devreye girip, önüne 5 yıllık bir mukavele sürmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe den Ferdi Kadıoğlu na yeni teklif #2


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