Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ret Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yemek davetini samimiyetsiz bularak geri çevirdi.

Süper Lig'de 37. hafta dev bir mücadele ile tamamlanacak.

Derbi maçında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Bu dev randevu öncesinde sıcak gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe, daveti samimiyetsiz buldu

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yemek davetini geri çevirecek.

Dursun Özbek, 5 saat süren Kulüpler Birliği zirvesi sonrası Ali Koç ve kurmaylarının yanına giderek derbi maç öncesi kendisini ve yönetim kurulunu yemeğe davet etti. Fenerbahçe yönetimi, bu daveti 'samimiyetsiz' buldu.

Maç günü temasta bulunulmayacak

Sarı-lacivertlilerin, sezon boyunca Galatasaray cephesinden gelen demeçlerin, yapılan açıklamaların, medyadaki kampanyaların üzerine sezon sonunda yapılan bu birlik beraberlik davetini 'gayrısamimi' olarak değerlendirip, dikkate almayacağı öğrenildi.

Yönetim kurulu üyeleri aralarındaki yaptıkları fikir alışverişi sonrası, maç günü kesinlikle Galatasaraylı yöneticilerle temasta bulunulmaması kararını aldı.