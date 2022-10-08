Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.195
-2.07%
BTXN Coin
10.06
-4.28%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı

    Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen futbolcunun maaşı herkeesi şaşırttı. Fenerbahçe, İsmail Yüksek için düğmeye bastı.
    • 08.10.2022 - 12:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı

    Jorge Jesus ile birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını açan ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli formayı da ilk kez sırtına geçiren İsmail Yüksek, şov yapmaya devam ediyor.

    Önceki gece Kadıköy'de oynanan AEK Larnaca maçının yıldızlarından biri olan 23 yaşındaki futbolcunun çıkışını büyük bir keyifle izleyen yönetim, genç oyuncuya maaş jesti yapmaya hazırlanıyor.

    Larnaca karşılaşmasında en fazla topla buluşan (89), isabetli pas veren (64), ikili mücadele kazanan (8), top kapan (5) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu olan genç ismin, sözleşmesi 2025 senesinde sona erecek.

    Fenerbahçe den İsmail Yüksek kararı #1

    Aylık 25 bin TL kazanıyor

    Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan İsmail, Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmanın tamamında as kadroda yer aldı. Yıllık 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek'in mevcut kazancı aylık 25 bin TL'ye denk geliyor.

    Fenerbahçe den İsmail Yüksek kararı #2

    Değerini katladı

    Sezon başında 350 bin euro olan piyasa değerini 2.3 milyon euroya kadar yükselten başarılı oyuncuyu, sarı-lacivertli yönetim bu şekilde ödüllendirerek daha çok motive etmeyi hedefliyor.

    Fenerbahçe den İsmail Yüksek kararı #3

    Avrupa yakın takipte

    Jorge Jesus'nun bu sezon Avrupa maçlarının tamamında görev verdiği İsmail Yüksek, dev kulüplerin de dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Özellikle İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı 23 yaşındaki oyuncu için ocak ayında sarı-lacivertlilerin teklif beklediği gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe den İsmail Yüksek kararı #4


    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi
    3. Sayfa

    İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi

    Emekliler arasında ekonomi tartışması
    Gündem

    Emekliler arasında ekonomi tartışması

    Görüş Bildir