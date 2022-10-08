Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen futbolcunun maaşı herkeesi şaşırttı. Fenerbahçe, İsmail Yüksek için düğmeye bastı.

Jorge Jesus ile birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını açan ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli formayı da ilk kez sırtına geçiren İsmail Yüksek, şov yapmaya devam ediyor.

Önceki gece Kadıköy'de oynanan AEK Larnaca maçının yıldızlarından biri olan 23 yaşındaki futbolcunun çıkışını büyük bir keyifle izleyen yönetim, genç oyuncuya maaş jesti yapmaya hazırlanıyor.

Larnaca karşılaşmasında en fazla topla buluşan (89), isabetli pas veren (64), ikili mücadele kazanan (8), top kapan (5) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu olan genç ismin, sözleşmesi 2025 senesinde sona erecek.

Aylık 25 bin TL kazanıyor

Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan İsmail, Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmanın tamamında as kadroda yer aldı. Yıllık 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek'in mevcut kazancı aylık 25 bin TL'ye denk geliyor.

Değerini katladı

Sezon başında 350 bin euro olan piyasa değerini 2.3 milyon euroya kadar yükselten başarılı oyuncuyu, sarı-lacivertli yönetim bu şekilde ödüllendirerek daha çok motive etmeyi hedefliyor.

Avrupa yakın takipte

Jorge Jesus'nun bu sezon Avrupa maçlarının tamamında görev verdiği İsmail Yüksek, dev kulüplerin de dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Özellikle İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı 23 yaşındaki oyuncu için ocak ayında sarı-lacivertlilerin teklif beklediği gelen haberler arasında.