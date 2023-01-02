Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e yeni sözleşme

Fenerbahçe yönetimi, iç transfer hamlesi olarak İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatıp maaşına zam yaptı.

Bu sezon Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile kariyerinde büyük bir sıçrama yapan İsmail Yüksek'e, Fenerbahçe yönetimi yeni sözleşme teklif etti.

23 yaşındaki genç futbolcunun özellikle Avrupa Ligi'ndeki performansı ve A Milli Takım'a seçilmesi teknik heyeti mutlu etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 2025 yılında serbest kalacak olan futbolcunun maaşına zam yapılarak süresi uzatıldı.

Maaşına 40 kat zam

2027 yılına uzatılan sözleşme gereği yıllık 250 bin lira kazanan genç futbolcunun maaşı 10 milyon liraya çıkarıldı.

Yüksek, bu sezon oynadığı 16 maçta 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.