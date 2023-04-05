Fenerbahçe'den Jorge Jesus ve Ali Koç paylaşımı Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk edeceği Kayserispor maçı öncesi takımdan ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Jorge Jesus'un, başkan Ali Koç ile bir arada olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Fenerbahçe, başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus'un zirve sonrası Samandıra'dan fotoğraflarını yayınladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, antrenman öncesi teknik heyet ve takımımızla bir araya geldi. Takıma ve teknik ekibe desteklerine ileten Başkanımız Ali Y. Koç, çalışmanın bir bölümünü de izledi." Gözden Kaçmasın Ali Koç-Jorge Jesus toplantısı sona erdi Haberin Detayları Çeyrek final maçında rakip Kayseri Sarı-lacivertli takım, 6 Nisan Perşembe günü Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde kendi evinde Kayserispor'u konuk edecek.