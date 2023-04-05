Fenerbahçe'den Jorge Jesus ve Ali Koç paylaşımı

Fenerbahçe, başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus'un zirve sonrası Samandıra'dan fotoğraflarını yayınladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, antrenman öncesi teknik heyet ve takımımızla bir araya geldi. Takıma ve teknik ekibe desteklerine ileten Başkanımız Ali Y. Koç, çalışmanın bir bölümünü de izledi."
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Çeyrek final maçında rakip Kayseri
Sarı-lacivertli takım, 6 Nisan Perşembe günü Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde kendi evinde Kayserispor'u konuk edecek.