Fenerbahçe'den Jose Mourinho paylaşımı

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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı.
Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.
İmza töreni yapılacak
Portekizli teknik adamın bugün 14.30'da İstanbul'da olacağı açıklanmıştı.
Mourinho için bu akşam saat 19.00'da ise Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecek.
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