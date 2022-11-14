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    Fenerbahçe'den Miha Zajc için son karar

    Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Başarılı isim, kulübün uzatma teklifine olumsuz yanıt verirse ocakta takımdan gönderilecek.
    • 14.11.2022 - 09:59
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    Fenerbahçe'den Miha Zajc için son karar

    Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de devre arasındaki transfer planı belirlemiş durumda.

    Sarı-Lacivertliler, ocak ayında bir oyuncu hariç futbolcu satmayı kesinlikle düşünmüyor. Satılacak isim ise Miha Zajc...

    Olumsuz yanıt verirse devre arası gönderilecek

    Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Slovenyalı oyuncuya yeni bir sözleşme teklifi yapılacak. 28 yaşındaki orta saha bu teklife olumsuz yanıt verirse gelecek tüm teklifler masaya yatırılacak.

    Sarı-lacivertli yönetim, başarılı orta saha oyuncusunu sezon sonunda bedava göndermek istemiyor.

    İtalyan kulüpleri başarılı oyuncu ile yakından ilgileniyor. Miha Zajc'ın ismi Türkiye'den Beşiktaş'la da anılıyor. Başarılı orta saha oyuncusunun satışından gelecek para devre arasında yapılacak takviyeler için harcanacak.

    Fenerbahçe den Miha Zajc için son karar #1

    3.5 milyon euroya alınmıştı

    28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Fenerbahçe, 2019 yılında Empoli'ye Zajc'ın bonservisi için 3 milyon 500 bin euro ödemişti.

    Sarı-lacivertliler, bu rakamın yanı sıra İtalyan ekibine Salih Uçan'ı da bonservisiyle göndermişti.

    Fenerbahçe den Miha Zajc için son karar #2


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