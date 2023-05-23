Fenerbahçe'den Samet Akaydın açıklaması: Kabul edilemez Fenerbahçe, Samet Akaydin'ın PFDK'ya sevk edilmesinin ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında Trezeguet ile görüntüsü çok konuşulan ve "tükürmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Samet Akaydin'in sevk kararının ardından bir açıklama yaptı.

"Tarihi bir skandal"

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN KARARI KABUL EDİLEMEZ



TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.

"İftira..."

Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon’da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF’nin Fenerbahçe’ye bakış açısının en net göstergesidir.

Gözden Kaçmasın Samet Akaydin PFDK'ya sevk edildi Haberin Detayları

"Hatanızı düzeltin"