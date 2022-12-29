Fenerbahçe'den Sivasspor - Galatasaray maçına tepki

Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor - Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler, "Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadelede ise en çok konuşulan isimlerden biri hakem Erkan Özdamar oldu. Özdamar'ın kararları sosyal medyada çok konuşuldu. Fenerbahçe Kulübü ise bu hakem kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt geldi

Fenerbahçe'nin paylaşımında, "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece" ifadeleri yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2020 yılında Fenerbahçe'nin 4-1'lik Başakşehir galibiyetinin ardından attığı,"Futbolda kapkara gece" paylaşımına gönderme yaptı.