Fenerbahçe'den Şükrü Saracoğlu'nun depreme dayanıklılığıyla ilgili açıklama Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamayla Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun sağlam olmadığı iddialarını yalanladı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Yaşanan bu facianın ardından Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun sağlam olmadığı ve denetlenmesi gerektiği ifade edilmişti.

Bu iddiaların ardından Fenerbahçe Kulübü, Şükrü Saracoğlu Stadı'nın son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Söylemler gerçeği yansıtmamaktadır"

Sarı-lacivertliler, şu açıklamayı yaptı:

"Bir süredir stadımızla ilgili ortaya atılan yapının sağlam olmadığı ile ilgili haber ve söylemler gerçeği yansıtmamaktadır."

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması

Sarı-lacivertli takımdan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde yaşanan elim depremlerin ve ağır kayıplarımızın ardından tüm yapılarla ilgili oluşan hassasiyet kamuoyunun malumudur.



Bu noktada stadımız ve kulüp merkezimiz Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile ilgili gündeme gelen bazı yorumlar ile ilgili bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.



Öncelikle bir süredir stadımızla ilgili ortaya atılan yapının sağlam olmadığı ile ilgili haber ve söylemler gerçeği yansıtmamaktadır.

Stadımızda gerekli tüm kontrol ve onarımlar, düzenli olarak yapılmaktadır. Olağan periyodik onarım ve yenilemeler kapsamında, son olarak 2022 yılının yaz aylarında başlatılan çalışmayla uzay çatı ve çelik sistemi, çatıyı taşıyan deprem sismik izolatörleri ve çatı membranları yenilenmiştir.



Kulübümüz tarafından yapı denetimi kapsamında gerekli kontrol ve denetimler yapılmakta, Türkiye'nin önde gelen kurumlarından yapının durumuna dair güncel raporlar alınmaktadır.

Söz konusu raporlarda uyulması zorunlu yönetmeliklere ilişkin bir aykırılığın tespiti söz konusu olmamakla birlikte; stadımızın tamamlanmış olduğu yıldan bu yana herhangi bir deformasyon ve hasar oluştuğu yönünde bir tespit de rapor edilmemiştir.



İlaveten Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ait olmak üzere bugüne dek alınmış tüm yapısal sağlamlık raporları Kulübümüzce ilgili merciler ile de paylaşılmaktadır.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası ise Kulübümüz, tüm tesisleri ve içinde barındırdığı yapılarının tamamını kapsayacak şekilde bir deprem performans analiz süreci başlatmıştır.



Bu kapsamda 17 Mart 2023 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı olarak başvuru yapılmış ve yeni bir deprem performans analiz çalışması yapılması da talep edilmiştir.



Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı şirketlere ait yapı ve tesislerin deprem güvenliğini belirleme süreci bu doğrultuda yürütülmektedir.