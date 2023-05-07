Fenerbahçe'den TFF'ye kupa göndermesi Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, TFF'nin 100. yılı sebebiyle özel kupa tasarımı yapmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa için özel tasarımlar yapıldığını açıkladı.

1959 senesi öncesindeki şampiyonlukların sayılmasını isteyen Fenerbahçe Kulübü, TFF'nin paylaşımında yer alan "Kupalarda 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değişikliğe gidildi." açıklamasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den kupa tepkisi

Fenerbahçe'nin yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "100. yılını kutlayacaksın, ona özel kupa tasarlayacaksın, yaşınla gurur duyacaksın sonra gidip 100 yılın istediğin bölümlerini kayda alacaksın! Yok öyle!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, 5 yıldızlı formayla maça çıkacak

Fenerbahçeli yöneticilerden Fethi Pekin ise 28 şampiyonluklarının olduğunu belirterek, gelecek sezon maçlara 5 yıldızlı formayla çıkacaklarını duyurmuştu.