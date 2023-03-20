Fenerbahçe'den Valencia, Joshua King ve Oosterwolde için sakatlık açıklaması Fenerbahçe, Alanyaspor maçında sakatlanan 3 futbolcusuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan futbolcuları Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama: