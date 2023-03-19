Fenerbahçeli Emre Mor: Jorge Jesus rakibin üzerine gitmemi söyledi

Süper Lig'in 26 haftasında Ersun Yanal yönetimindeki Alanyaspor ile Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Mete Kalkavan yönetiminde Alanya'da karşılaştı.

Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-lacivertli takımın golleri Valencia'nın penaltıları ve Emre Mor'dan geldi.

Alanyaspor'un tek sayısını ise Koulouris kaydetti.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 54’e yükseltirken, Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Emre Mor, maç sonu şu ifadeleri kullandı:

Devre arasında içeride ne konuşulduğunu bilmiyorum, ısınmaya gitmiştim. Oyuna girerken Jorge Jesus rakibin üzerine gitmemi söyledi. Ben da kalitemi göstermeye çalıştım. Kazandığımız için çok mutluyum. Çok anlamlı ve değerli 3 puan. Mutluyum. Gol pozisyonundan önce bir şutum daha olmuştu ama o dışarıya gitmişti. Sonrasında daha farklı bir stille vurdum, şanslıyım defansa da çarptı. Ama gol, goldür. Golüm ve 3 puanımız için mutluyum.



Enner Valencia ile iki gün önce konuştum, 'Gol atmayı bırak, çok gol attın' dedim. Şaka bir yana, o bir gol makinesi. Sahada kendini gösteriyor. Böylesine iyi bir oyuncuya sahip olmak Fenerbahçe için güzel bir şey.