Fenerbahçeli Emre Mor: Jorge Jesus rakibin üzerine gitmemi söyledi

Süper Lig'in 26 haftasında Ersun Yanal yönetimindeki Alanyaspor ile Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Mete Kalkavan yönetiminde Alanya'da karşılaştı.
Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-lacivertli takımın golleri Valencia'nın penaltıları ve Emre Mor'dan geldi.
Alanyaspor'un tek sayısını ise Koulouris kaydetti.
Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 54’e yükseltirken, Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.
Emre Mor: Çok anlamlı ve değerli 3 puan
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Emre Mor, maç sonu şu ifadeleri kullandı:
Devre arasında içeride ne konuşulduğunu bilmiyorum, ısınmaya gitmiştim. Oyuna girerken Jorge Jesus rakibin üzerine gitmemi söyledi. Ben da kalitemi göstermeye çalıştım. Kazandığımız için çok mutluyum. Çok anlamlı ve değerli 3 puan. Mutluyum. Gol pozisyonundan önce bir şutum daha olmuştu ama o dışarıya gitmişti. Sonrasında daha farklı bir stille vurdum, şanslıyım defansa da çarptı. Ama gol, goldür. Golüm ve 3 puanımız için mutluyum.
Enner Valencia ile iki gün önce konuştum, 'Gol atmayı bırak, çok gol attın' dedim. Şaka bir yana, o bir gol makinesi. Sahada kendini gösteriyor. Böylesine iyi bir oyuncuya sahip olmak Fenerbahçe için güzel bir şey.