Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu Türk vatandaşı mı? Babası açıkladı

Fenerbahçe'de forma giyen başarılı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım'a çağrılmamasının ardından, "Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu Türk vatandaşı mı?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de, futbolcu Ferdi Kadıoğlu gündeme geldi.

12 maçta 11 kez forma giyen ve bu sene Vitor Pereira için vazgeçilmez olan Kadıoğlu, Altay maçında ise bir gol bir asistlik performans ile oynadı.

İstikrarlı gidişi ile dikkati çeken Kadıoğlu'nun, A Milli Futbol Takımı'na çağrılmaması dikkati çekti.

Annesi Hollandalı babası Türk olan Kadıoğlu'nun performansına rağmen milli takımda yer almaması merak konusu oldu.

Bu gelişmenin ardından, "Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu Türk vatandaşı mı?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu Türk vatandaşı mı? açıklama babasından geldi.

FERDİ KADIOĞLU TÜRK VATANDAŞI MI?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a düzenlediği basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu'nun sorulması üzerine, "Öncelikle Ferdi’nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." dedi.

Bunun üzerine Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Twitter hesabından genç futbolcunun kimlik kartını paylaşarak "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF" ifadelerini kullandı.