Fenerbahçeli Gustavo Henrique: Finali Fransa kazansın

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Gustavo Henrique, Dünya Kupası finalinde Fransa'yı destekleyecek.

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Gustavo Henrique, FB TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Takım olarak her geçen gün daha da geliştiklerini ifade eden Gustavo Henrique, sezonun kalan kısmıyla ilgili soruları yanıtladı.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Henrique, “Takımım için savaşmaya eskisi kadar motive bir şekilde hazırım. Futbolcular olarak taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu sene en büyük hedefimiz lig şampiyonluğu. Lider olmak zordur ama lider kalmak daha da zordur. Bizim amacımız da pozisyonumuzu lig sonuna kadar korumak.” dedi.

"Fransa kazansın"

Dünya Kupası finali ve Brezilya'nın erken vedası da sorulan Gustavo Henrique, şunları söyledi:

"Bence Arjantin de Fransa da çok kuvvetli. Dolayısıyla bu maç için bir favori görmüyorum. Şansları aynı. Bir Brezilyalı olarak Arjantin’in kazanmasındansa Fransa’nın kazanamasın tercih ederim.

"Final beklentimiz vardı"

Hepimizin beklentisi Brezilya’nın final oynamasıydı. Tecrübeli oyunculardan oluşan çok iyi bir takımımız var. Ama Dünya Kupası böyle bir turnuva. Elendiği maçta 1-0 öne geçmişti. Domine ettiği bir maçı önde götürüyordu fakat son bölümde bir gol yedi ve penaltılarla elendi. Hepimiz çok üzüldük, final beklentimiz vardı. Futbol böyle. Milli takımın yapması gereken bir sonraki Dünya Kupası’na odaklanmak."