Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan şampiyonluk paylaşımı Galatasaray'ın şampiyon olduğu Süper Lig'i ikinci bitiren Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mert Hakan yandaş, ezeli rakiplerine gönderme dolu bir paylaşımda bulundu.

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Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, 24. şampiyonluğunu kazandı.

Aynı zamanda ligi gol rekoruyla bitiren, Arjantinli yıldız Icardi'nin de gol kralı olduğu zorlu sezonda şampiyonluğu küçük farkla kaçıran Fenerbahçe'de hem taraftarlar, hem yönetim hem de futbolcular kızgın ve kırgın.

"Bazı engeller vardı, aşamadık"

Derbi maçta davranışları nedeniyle eleştirilen Mert Hakan Yandaş, kaçan şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'a gönderme yaptığı paylaşımda Yandaş, şu ifadeleri kullandı: