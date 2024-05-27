Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan şampiyonluk paylaşımı

Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, 24. şampiyonluğunu kazandı.
Aynı zamanda ligi gol rekoruyla bitiren, Arjantinli yıldız Icardi'nin de gol kralı olduğu zorlu sezonda şampiyonluğu küçük farkla kaçıran Fenerbahçe'de hem taraftarlar, hem yönetim hem de futbolcular kızgın ve kırgın.
"Bazı engeller vardı, aşamadık"
Derbi maçta davranışları nedeniyle eleştirilen Mert Hakan Yandaş, kaçan şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'a gönderme yaptığı paylaşımda Yandaş, şu ifadeleri kullandı:
Bu büyük taraftara hak ettiği mutlulukları yaşatmak için terimizin son damlasına kadar savaştık, ama bazı ENGELLER vardı aşamadık. ‘Çamurlu’ sahalardan geçtik ama hiç ‘KİR’ içinde olmadık. ‘Şeref’ kimileri için taşıması ağır bir yüktür. Sonuna kadar FENERBAHÇE.
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