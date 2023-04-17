Fenerbahçeli yönetici iddiaları yalanladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanmadım

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçın devre arasında sarı-lacivertli yöneticiler sahaya girerek hakeme tepki göstermişti.

Yaşanan olaylarda yönetici Ahmet Ketenci'nin, hakem Atilla Karaoğlan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak tehdit ettiği iddia edilmişti. Ketenci, sessizliğini bozdu.

İddiaları yalanlayan Ketenci, Beyaz TV'ye yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hakemi tehdit ettiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın adını kullanmadığımız yönündeki iddialar külliyen yalan! O iddiaları açıklamayan kanıtlamayan namussuzdur."

Öte yandan Beyaz TV'ye yazılı açıklama yapan Galatasaraylı Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ise şunları söyledi:

"Yöneticilerimizle konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımızın adının kullanıldığı söyleniyor. Bu açıklığa kavuşturulmalı. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği iddialarını bile yanlış buluyoruz. Bunu hep birlikte düzeltelim."