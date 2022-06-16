Fenerbahçe'nin 20 Haziran Topuk Yaylası kampı neden iptal oldu?

Fenerbahçe'nin 20 Haziran Topuk Yaylası kampı neden iptal oldu?

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesileri'ne gitmeye hazırlanıyordu ancak 20 Haziran'daki program iptaş edildi. Peki, Fenerbahçe'nin 20 Haziran kampı neden iptal oldu?

Jorge Jesus yönetiminde ilk idmanını dün yapan Fenerbahçe, geriye kalan çalışmaları Topuk Yaylası'nda yapacak.

Yeni sezon açılısını yapan ve şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, çalışmalara ara vermek istemiyor.

Hem Süper Lig hem de Avrupa'da boy gösterecek olan Fenerbahçe'de yeni transferler yavaş yavaş takıma dahil olacak.

Jorge Jesus için oldukça önemli olan bu kamp döneminin 20 Haziran'daki ayağı ise iptal edildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, 20 Haziran'daki kampın neden iptal olduğunu merak etmeye başladı.

Özellikle Bolu'da Fenerbahçe'yi bekleyen taraftarlar, "Fenerbahçe'nin 20 Haziran kampı neden iptal oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe'nin 20 Haziran kampı neden iptal oldu? İşte yanıtı...

Fenerbahçe'nin 20 Haziran kampı neden iptal oldu?

FANATİK'in SABAH'tan derlediği habere göre; Fenerbahçe 'nin 20 Haziran'da yapılacak kampı iptal edildi.

Sarı Lacivertliler'in tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, yardımcılarıyla Topuk Yaylası'nı gezdi çok beğendi fakat kamp dönemi boyunca hava şartlarının kötü olacağı nedeniyle kampı iptal etti.

Yeni kamp yeri için resmi açıklama, önümüzdeki saatlerde yapılacak. Yeni sezon hazırlık kampında da maçlar önemli rakiplerle oynanacak.