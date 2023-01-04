Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında iptal edilen golü

Diego Rossi'nin Antalyaspor'a attığı golde faul olmadığını belirten taraftarlar, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

Fenerbahçe zorlu Antalyaspor deplasmanından 3 puanı Belçikalı forveti Michy Batshuayi'nin 2 golüyle almaya başardı.

Maça damga vuran pozisyonlardan biri de Rossi'nin iptal edilen golü oldu.

Karşılaşmanın 65. dakikasında fileleri havalandıran ve Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçiren Rossi'nin golü, faul nedeniyle geçersiz sayıldı.

Batshuayi'nin Bünyamin'e faul yaptığını belirleyen hakem Kadir Sağlam golü iptal etti.

Pozisyonun tekrarını izleyen Fenerbahçe taraftarları ise karara isyan etti. Sosyal medyada "Faulümsü" etiketiyle paylaşım yapan taraftarlar, net golün iptal edildiğini savundu.

"Pozisyon temizdi"

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, "3. golümüzün neden iptal edildiğini anlayamadım. Batshuayi'nin faul yaptığı söylendi ama pozisyon temizdi. Rossi'nin golü iptal edildi. 3-1 olsaydı, o gol neden iptal edildi anlamadım, orada maç kopacaktı." ifadelerini kullandı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)