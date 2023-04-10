Fenerbahçe'nin Arao ile bulduğu gol iptal oldu Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı Süper Lig maçının ilk yarısında Willian Arao'nun bulduğu gol iptal edildi.

Süper Lig'in 28. hafta kapanış mücadelesinde Fatih Karagümrük'le Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin henüz ilk dakikalarında Fenerbahçe'nin Willian Arao ile bulduğu gol faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Hakem, Samet'in faul yaptığını tespit etti Maçın 4. dakikasında sol kanatta topla buluşan Szalai ortayı yaptı, ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Arao kafayı vurdu ve top ağlara gitti. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen, ceza alanında Samet'in hava topu mücadelesinde Rayyan Baniya'ya faul yaptığı tespit etti ve gol geçersiz sayıldı. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)