Fenerbahçe'nin bu hafta maçı var mı? Fenerbahçe kimle oynayacak?

Fenerbahçe'nin bu hafta maçı var mı? Fenerbahçe kimle oynayacak?

Jorge Jesus yönetiminde keyifli bir futbol zevki sunan Fenerbahçe'nin bu hafta maçı olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, Fenerbahçe'nin bu hafta maçı var mı? Fenerbahçe kimle oynayacak?

Vitor Pereira'nın ardından takımın başına gelen İsmail Kartal, şampiyonluk yarışına girdi.

Takımı toparlayan ve takım içerisindeki dostluğu artıran İsmail Kartal, kendisine olan güveni boşa çıkarmadı.

Sezon sonunda İsmail Kartal ile yollar ayrılırken, takımın başına ise başarılı teknik adam Jorge Jesus getirildi.

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona başlayan Fenerbahçe, daha atak ve daha hızlı oynamaya başladı.

Fenerbahçe'nin bu hırslı, atak ve hızlı oynaması, izleyenlere tam anlamıyla seyir zevki sunuyor. Fenerbahçe taraftarları dışında da, takımın maçları herkes tarafından takip ediliyor.

Süper Lig'de 6. hafta bitmek üzereyken, Fenerbahçe'nin maçı henüz yayınlanmadı ve merak konusu oldu.

Seyir zevki sunan takımla ilgili, "Fenerbahçe'nin bu hafta maçı var mı? Fenerbahçe kimle oynayacak?" soruları gündeme getirildi.

Peki, Fenerbahçe'nin bu hafta maçı var mı? Fenerbahçe kimle oynayacak? İşte yanıtı...

Fenerbahçe'nin bu hafta maçı var mı? Fenerbahçe kimle oynayacak?

Süper Lig'in 6. haftasını Fenerbahçe BAY geçecek. 7. haftada ise Sarı Kanarya'nın rakibi Alanyaspor olacak.

Ancak Fenerbahçe Süper Lig maçı öncesi Perşembe günü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

Dinamo Kiev'i yenen sarı-lacivertli ekip, bu maçtan yine galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.