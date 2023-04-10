Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısında penaltı beklediği an Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'le karşılaştığı maçın 65. dakikasında Enner Valencia'nın yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Hakem Abdülkadir Bitigen devam dedi.

Süper Lig'de 28. hafta maçında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-lacivertliler Enner Valencia'ya ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrasında penaltı bekledi. Hakem devam kararı verdi.

Hakem, oyunu devam ettirdi

Maçın 65. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazında Valencia'nın yerde kaldığı pozisyon için bir VAR incelemesi yapıldı, ancak Abdulkadir Bitigen'e herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi ve oyun devam etti.

Verilen kararın ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı ancak karar değişmedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)