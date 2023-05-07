Fenerbahçe'nin Giresun'da penaltı itirazı!

Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Çotanak Stadyumu'nda Giresunspor'a konuk oldu. Bu lig maçının bir pozisyonda bekledi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia, Hayrullah Bilazer'den sıyrılamadı. Valencia, bu pozisyonda Hayrullah'ın topa elle müdahalede bulunduğu yönünde itirazda bulundu.

Oyun devam etti

Karşılaşmanın hakami Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR'dan gelen onay sonrası oyun devam etti.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jorge Jesus, bu pozisyona yoğun şekilde itirazda bulundu.

Fenerbahçe'nin Giresun'da penaltı itirazı!
Fenerbahçe'nin Giresun'da penaltı itirazı!

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe, Giresunspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı Haberin Detayları