Fenerbahçe'nin Giresun'da penaltı itirazı! Fenerbahçe, Giresunspor ile karşılaştığı Süper Lig maçının ilk yarısında bir penaltı bekledi ancak hakem oyunu sürdürdü.

Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Çotanak Stadyumu'nda Giresunspor'a konuk oldu. Bu lig maçının bir pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın 10. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia, Hayrullah Bilazer'den sıyrılamadı. Valencia, bu pozisyonda Hayrullah'ın topa elle müdahalede bulunduğu yönünde itirazda bulundu. Oyun devam etti Karşılaşmanın hakami Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR'dan gelen onay sonrası oyun devam etti. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jorge Jesus, bu pozisyona yoğun şekilde itirazda bulundu. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.) Gözden Kaçmasın Fenerbahçe, Giresunspor karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı Haberin Detayları