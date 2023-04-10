Fenerbahçe'nin hocası Jesus galibiyete rağmen mutsuz: Gol neden iptal edildi anlamadım Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Hakem yönetimi bizim için maçı karmaşıklaştırdı. Arao'nun golünün neden iptal edildiğini ve Valencia'ya neden penaltı verilmediğini anlayamadım" dedi.

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Fenerbahçe Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı galibiyetle kapatan sarı-lacivertliler puan farkını 6'ya indirmeyi başardı.

Konuk ekip geriye düştüğü mücadelenin ikinci yarısında Zajc ve Szalai ile bulduğu gollerle kritik bir galibiyet elde ederek puanını 57 yaptı.

Jesus: Arao'nun golü neden iptal edildi anlamadım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadelenin ardından 90 dakikayı değerlendirirken, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geriden gelerek kazandığımız bir maç daha oldu. Hakem yönetimi de bizim için maçı karmaşıklaştırdı. Arao'nun golünün neden iptal edildiğini ve Valencia'ya neden penaltı verilmediğini anlayamadım. Kazanmamıza rağmen bunu söylüyorum. Umarım bu sezon bir daha hakemler hakkında konuşmak durumunda kalmam. Biz hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Kalan maçlarda hangi takımın puan kaybedeneceğini göreceğiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz. Oyuna giren oyuncular skorun değişmesine yardımcı oldu. Oyuncularımın performansından memnunum" şeklinde konuştu.

Joao Pedro ile ilgili ise Jesus, "Pedro'nun bu sezon şanssız sakatlıklar yaşadığı doğru. Bugün oyununa sokarken tam kapasitesinde olmadığını biliyordum ama değişiklik yapmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.