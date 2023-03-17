Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus kariyerinde ilk kez son 16 turunu geçemedi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya elenmesiyle Portekizli hoca Jorge Jesus, teknik direktörü kariyerinde bir ilki yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Jorge Jesus yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Jorge Sampaoli'nin ekibi Sevilla, İngiliz hakem Michael Oliver yönetiminde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İspanya'daki ilk mücadele Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken rövanş ise sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuca rağmen toplam 2-1'lik skorla Sevilla üstünlük kurunca Fenerbahçe turnuvaya veda etti.

Maçta gol 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltısından geldi.

Jesus'un kariyerinde bir ilk

Bu mücadeleyle birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

Portekizli hoca, Avrupa maçlarında ilk kez son 16 turunu geçemedi.